K 11 - Kommissare im Einsatz

Chat mit einem Mörder

SAT.1 GOLDStaffel 7Folge 24
23 Min.Ab 12

Eine junge Frau wird in einer Tiefgarage vergewaltigt und ermordet. Noch am gleichen Tag meldet sich eine Zeugin: Sie hatte kurz vor der Tat einen Chat mit dem Mörder, in dem er das Verbrechen ankündigte. Leider kennt sie weder Namen noch Aussehen des Mannes. Plötzlich meldet sich der Mörder erneut bei ihr - er hat ihre Schwester in seiner Gewalt ...

SAT.1 GOLD
