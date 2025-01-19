Zum Inhalt springenBarrierefrei
Wie du mir so ich dir

SAT.1 GOLDStaffel 7Folge 28vom 19.01.2025
Folge 28: Wie du mir so ich dir

22 Min.Folge vom 19.01.2025Ab 12

Die Ehefrau eines Schulfreundes von Alexandra Rietz wird entführt, der Täter fordert eine Million Euro. Die schwangere Frau wollte sich in ihrer Waldhütte etwas Ruhe gönnen - Kampf- und Blutspuren lassen das Schlimmste vermuten. Auf dem Weg zur Lösegeldübergabe hängt der Schulfreund die Polizei aus Angst um seine Frau ab. Sein Handy kann geortet werden, doch die Kommissare kommen zu spät - er wurde erschossen ...

