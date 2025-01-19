Verwechselung erwünschtJetzt kostenlos streamen
K 11 - Kommissare im Einsatz
Folge 30: Verwechselung erwünscht
23 Min.Folge vom 19.01.2025Ab 12
Als ein reicher Unternehmer auf der Terrasse seines Freundes erschossen wird, sieht zunächst alles nach einer Verwechslung aus - die tödliche Kugel sollte seinen Bekannten treffen. Unter Verdacht gerät ein Barbesitzer, der den Freund mehrfach bedrohte, aber er hat ein Alibi für die Tatzeit. Die Ehefrau des Toten bringt die Kommissare auf eine neue Spur ...
