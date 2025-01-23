Zum Inhalt springenBarrierefrei
K 11 - Kommissare im Einsatz

SAT.1 GOLDStaffel 7Folge 42vom 23.01.2025
Folge 42: Alles aus Liebe

23 Min.Folge vom 23.01.2025Ab 12

Zwei junge Schauspielerinnen werden erschossen - sie waren die Erst- und Zweitbesetzung für eine großartige Filmrolle. Eine Kollegin erhält eine Botschaft vom Mörder: Er habe alles aus Liebe zu ihr getan. Und tatsächlich: Durch die beiden Morde bekommt die junge Frau die Hauptrolle im Film. Doch damit nicht genug: Der Killer entpuppt sich zudem als verrückter Stalker ...

