K 11 - Kommissare im Einsatz

Taxifahrt in den Tod

SAT.1 GOLDStaffel 7Folge 54vom 26.01.2025
Folge 54: Taxifahrt in den Tod

23 Min.Folge vom 26.01.2025Ab 12

Ein Mann findet die blutverschmierte Leiche seiner Ehefrau in deren gemeinsamem Haus. Alles deutet auf einen Raubmord hin, denn mehrere Gegenstände wurden gestohlen. Doch der Ehemann ist sich sicher: Der Mörder seiner Frau ist ein Taxifahrer, den er in der Nähe des Hauses beobachtet hat! Als die Kommissare aber in eine andere Richtung ermitteln, dreht der Mann durch. Er tötet den Taxifahrer, um den Mord an seiner Frau zu rächen ...

