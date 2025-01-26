K 11 - Kommissare im Einsatz
Folge 55: Unerfüllte Liebe
22 Min.Folge vom 26.01.2025Ab 12
Eine Koma-Patientin stirbt auf der Intensivstation an einer Giftspritze - eine Ärztin gerät unter Verdacht. Doch diese wiederum verdächtigt den drogenabhängigen Stiefsohn der Toten. Hat er wirklich die Tat begangen, um seine Drogensucht zu finanzieren? Als die Kommissare herausfinden, dass das Opfer eine Affäre hatte, sind sie dem wahren Täter ganz nahe ...
Weitere Folgen in Staffel 7
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick