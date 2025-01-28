Ein Dorf unter VerdachtJetzt kostenlos streamen
K 11 - Kommissare im Einsatz
Folge 61: Ein Dorf unter Verdacht
22 Min.Folge vom 28.01.2025Ab 6
Ein junges Mädchen wird mitten auf der Landstraße aufgegriffen - ohne Schuhe, mit blutdurchtränkten Socken, und bei der Befragung schweigt es. Als die Kommissare das Elternhaus des Mädchens in einem kleinen Dorf ausfindig machen, bietet sich ihnen ein Bild des Grauens: Die Mutter des traumatisierten Mädchens wurde erschlagen, vom Vater fehlt jede Spur. Bei der Befragung der Dorfbewohner stoßen die Kommissare auf eine Mauer des Schweigens ...
