K 11 - Kommissare im Einsatz
Folge 68: Ritters Reifeprüfung
22 Min.Folge vom 31.01.2025Ab 12
In einem Wald wird die Leiche eines Jugendlichen gefunden: Sein Gesicht ist übersät mit Ameisenbissen, im Nacken befinden sich Hämatome. Offenbar wurde der Kopf des Jungen gewaltsam in einen Ameisenhügel gedrückt. Todesursache war eine allergische Reaktion auf die Säure der Tiere. Ein verhängnisvoller Streich oder wusste der Täter von der Allergie und hat vorsätzlich gehandelt?
