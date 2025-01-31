K 11 - Kommissare im Einsatz
Folge 69: Schlank bis in den Tod
22 Min.Ab 12
Eine junge Frau liegt tot vor der Haustür ihrer Eltern - Todesursache ist eine Überdosis K.O.-Tropfen. Die Ermittlungen ergeben, dass sie kurz vor ihrem Tod Sex hatte. Am Abend zuvor hatte sie in einem Club heftig mit dem Barkeeper geflirtet, und tatsächlich stammt die DNA am Opfer von ihm. Hat er das Mädchen auf dem Gewissen, weil er es gefügig machen wollte?
