K 11 - Kommissare im Einsatz
Folge 71: Baby um jeden Preis
23 Min.Folge vom 31.01.2025Ab 12
Eine junge Frau wird auf offener Straße gekidnappt. Da von Seiten der Entführer keinerlei Forderungen eingehen, stehen die Kommissare vor einem Rätsel. Als in der Wohnung der verschleppten Frau mysteriöse E-Mails gefunden werden, gibt es endlich Verdächtige. Doch die Zeit wird knapp, denn nicht nur die Ermittler sind hinter den Entführern her ...
Weitere Folgen in Staffel 7
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick