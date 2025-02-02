Zum Inhalt springenBarrierefrei
Der Racheengel

SAT.1 GOLDStaffel 7Folge 78vom 02.02.2025
Folge 78: Der Racheengel

23 Min.Folge vom 02.02.2025Ab 12

Ein Drogendealer hat sich in einem Stundenhotel den goldenen Schuss gesetzt. Zunächst scheint es kein Fall für die Kommissare zu sein, doch einen Tag später gibt es wieder eine männliche Leiche in dem gleichen Stundenhotel. Diesmal handelt es sich um einen Drogenkurier, auch er hat sich tot gespritzt. Beide Männer waren in Begleitung einer mysteriösen Unbekannten in dem Hotel abgestiegen ...

SAT.1 GOLD
