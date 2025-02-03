K 11 - Kommissare im Einsatz
Folge 81: Ein Freund unter Mordverdacht
23 Min.Ab 12
Eine Schwangere wird erstochen. Ein ehemaliger Kollege von Kommissarin Rietz gerät unter Verdacht, denn er war mit dem Opfer liiert. Alexandra Rietz glaubt jedoch an seine Unschuld, selbst als in seiner Wohnung die Tatwaffe gefunden wird. Dann wird der Nachbar der Toten auf offener Straße erschossen - und wieder spricht alles gegen den Ex-Kollegen.
