K 11 - Kommissare im Einsatz

Auf eigene Faust

SAT.1 GOLDStaffel 7Folge 83
Auf eigene Faust

Folge 83: Auf eigene Faust

23 Min.Ab 12

Razzia in einer Druckerei: Einer Falschgeld-Bande soll das Handwerk gelegt werden, aber die Durchsuchung bringt keine Beweise. Der Ermittlungsrichter vermutet einen Verräter in den eigenen Reihen - Alexandra Rietz gerät unter Verdacht. Sie ist nicht zum Einsatz erschienen und die Überprüfung ihres Kontos zeigt einen mysteriösen Zahlungseingang. Die Sache spitzt sich weiter zu, als in ihrer Wohnung Falschgeld gefunden wird. Bei ihrer Verhaftung gelingt Rietz die Flucht.

