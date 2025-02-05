K 11 - Kommissare im Einsatz
Folge 85: Nur über eure Leiche
22 Min.Folge vom 05.02.2025Ab 12
Ein Junge belauscht ein Telefonat seiner Stiefmutter: Sie will seinen Vater umbringen und es wie einen Bootsunfall aussehen lassen. Die Kommissare finden heraus, dass sich das Ehepaar tatsächlich ein Boot gemietet hat. Dann der Schock: Es treibt ohne Besatzung auf einem See. Als ein Großeinsatz eingeleitet wird, stellen die Kommissare vor Ort die Stiefmutter. Sie beteuert, ihren Mann nicht getötet zu haben und nicht zu wissen, wo er ist ...
