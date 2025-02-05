Zum Inhalt springenBarrierefrei
K 11 - Kommissare im Einsatz

SAT.1 GOLDStaffel 7Folge 86vom 05.02.2025
Folge 86: Komissare in der Schusslinie

22 Min.Folge vom 05.02.2025Ab 12

Bewaffneter Überfall auf einen Chinamarkt - der Routineeinsatz endet in einem Fiasko: Die Täter eröffnen das Feuer, Robert Ritter wird angeschossen. Die Männer nehmen Alexandra Rietz als Geisel und flüchten. Auch der Besitzer des Chinamarktes wird aktiv, weil die Täter nicht wissen, dass das Diebesgut ein dunkles Geheimnis birgt. Als die Kommissare es lüften, ist es zu spät ...

