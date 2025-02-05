Ein Mann für alle FälleJetzt kostenlos streamen
K 11 - Kommissare im Einsatz
Folge 87: Ein Mann für alle Fälle
23 Min.Folge vom 05.02.2025Ab 12
Ein Mann wird vom Balkon eines Hotels gestoßen und stirbt. Die Spur führt in eine Begleitagentur, für die der Tote gearbeitet hat. Verdächtig ist seine letzte Kundin, aber die hat den Mann anonym gebucht. Kommissar Grass lässt sich als Begleiter in der Agentur engagieren ...
Weitere Folgen in Staffel 7
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick