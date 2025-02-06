Sexgeheimnis im InternatJetzt kostenlos streamen
K 11 - Kommissare im Einsatz
Folge 90: Sexgeheimnis im Internat
23 Min.Folge vom 06.02.2025Ab 12
Der Hausmeister eines Internats wird erschlagen - an der Tatwaffe findet sich die DNA eines Schülers. Der junge Mann gesteht, dass er mit dem Hausmeister eine heftige Auseinandersetzung hatte, bestreitet aber den Mord. Und tatsächlich nimmt der Fall eine dramatische Wende: Das Opfer hatte kurz vor seinem Tod Sex mit einer Schülerin ...
