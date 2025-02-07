Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1 GOLDStaffel 7Folge 93
22 Min.Ab 12

Die Geschäftsführerin einer Rüstungsfirma wird erstochen. Ihr Teilhaber überrascht den Mörder, kann seine Flucht aber nicht verhindern. Am nächsten Tag wird auch er ermordet. Das Motiv des Killers scheint klar: Rache. Er stand vor sieben Jahren gemeinsam mit den Geschäftsführern der Rüstungsfirma wegen illegaler Geschäfte vor Gericht, doch nur er wurde verurteilt. Die Kommissare vermuten, dass ihm für sein Schweigen viel Geld versprochen wurde.

