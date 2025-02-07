K 11 - Kommissare im Einsatz
Folge 93: Pakt mit dem Tod
22 Min.Ab 12
Die Geschäftsführerin einer Rüstungsfirma wird erstochen. Ihr Teilhaber überrascht den Mörder, kann seine Flucht aber nicht verhindern. Am nächsten Tag wird auch er ermordet. Das Motiv des Killers scheint klar: Rache. Er stand vor sieben Jahren gemeinsam mit den Geschäftsführern der Rüstungsfirma wegen illegaler Geschäfte vor Gericht, doch nur er wurde verurteilt. Die Kommissare vermuten, dass ihm für sein Schweigen viel Geld versprochen wurde.
Weitere Folgen in Staffel 7
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick