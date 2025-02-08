Zum Inhalt springenBarrierefrei
K 11 - Kommissare im Einsatz

Familienmord

SAT.1 GOLDStaffel 7Folge 95
Familienmord

Familienmord

K 11 - Kommissare im Einsatz

Folge 95: Familienmord

22 Min.Ab 12

Eine Frau läuft im Drogenrausch vor ein Auto. Am nächsten Morgen kann sie sich an kaum etwas erinnern. Als die Kommissare sie nach Hause bringen, bietet sich ihnen dort ein Bild des Grauens: Ihr Ehemann und ihre Tochter sind tot, sie wurden bestialisch erstochen. Alle Indizien sprechen gegen die Frau. Hat sie ihre eigene Familie unter Drogeneinfluss ermordet?

