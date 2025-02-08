K 11 - Kommissare im Einsatz
Folge 96: Der blinde Kommissar
23 Min.Ab 12
Während eines Zugriffs in der Drogenszene wird Kommissar Ritter schwer an den Augen verletzt und droht zu erblinden. Seine Kollegen ermitteln unterdessen weiter im Drogenmilieu. Eine neue, gefährliche Droge ist auf dem Markt - die Zielgruppe: Kinder und Jugendliche. Mit Hilfe eines übergelaufenen Dealers können die Kommissare den Drogenhändlern eine Falle stellen - doch die Dealer schrecken nicht einmal vor Mord in den eigenen Reihen zurück.
Weitere Folgen in Staffel 7
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick