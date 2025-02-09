K 11 - Kommissare im Einsatz
Folge 99: Betrogener Betrüger
21 Min.Ab 12
Brutaler Überfall auf einen Immobilienmakler. Die Täter schlagen den Mann bewusstlos und stehlen seinen Aktenkoffer. Alles deutet auf einen gezielten Überfall hin. Das Opfer behauptet jedoch, nichts Wertvolles bei sich gehabt zu haben. Von seiner Ehefrau erfahren die Kommissare schließlich, dass er gelogen hat. In seinem entwendeten Koffer befanden sich 50.000 Euro!
Weitere Folgen in Staffel 7
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick