K 11 - Kommissare im Einsatz
Folge 101: Lauras Tragödie
23 Min.Folge vom 06.10.2024Ab 12
Ein Mädchen wird während einer Schulfete auf der Toilette brutal vergewaltigt. Doch das Mädchen verschweigt den Täter. Nach langem Zureden offenbart sie einer Psychologin: Es war ihr Lehrer. Doch der streitet die Tat vehement ab. Als er verhaftet werden soll, rastet der Lehrer aus und nimmt Geiseln. Können die Kommissare eine blutige Tragödie verhindern?
Weitere Folgen in Staffel 8
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick