Jagd auf den Mafia-Killer

SAT.1 GOLDStaffel 8Folge 102vom 24.04.2025
Folge 102: Jagd auf den Mafia-Killer

23 Min.Folge vom 24.04.2025Ab 12

Ein Italiener wird tot in einer Fabrikbrache gefunden. Er wurde mit einem Kopfschuss niedergestreckt. Alles deutet darauf hin, dass es sich um einen Mord im Drogenmilieu handelt. Von Geld und Drogen fehlt allerdings jede Spur. Überraschend legt ein Taxifahrer ein Geständnis ab. Doch die Widersprüche in seiner Aussage entlarven ihn als Lügner. Er wird von einem unbekannten Russen erpresst: Entweder er gesteht den Mord an dem Italiener, oder seine Freundin stirbt!

