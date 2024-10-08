Zum Inhalt springenBarrierefrei
Jablonskis Freunde

SAT.1 GOLDStaffel 8Folge 107vom 08.10.2024
Folge 107: Jablonskis Freunde

23 Min.Folge vom 08.10.2024Ab 12

Vergewaltigung hinter Gittern: Drei Knastfreunde missbrauchen brutal ihren Mithäftling. Als nach Jahren alle auf freiem Fuß leben, werden die Peiniger kaltblütig ermordet. Der Fall ist klar: Das Vergewaltigungsopfer hat sich gerächt. Bei der Fahndung nach ihm finden die Kommissare seine Leiche: Er musste als Erster von allen sterben. Was steckt hinter den Morden?

