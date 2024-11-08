Zum Inhalt springenBarrierefrei
K 11 - Kommissare im Einsatz

Blutiger Babyraub

SAT.1 GOLDStaffel 8Folge 115vom 08.11.2024
Blutiger Babyraub

K 11 - Kommissare im Einsatz

Folge 115: Blutiger Babyraub

23 Min.Folge vom 08.11.2024Ab 12

Ein Mann meldet seine hochschwangere Ehefrau als vermisst. Kurz darauf müssen die Kommissare eine furchtbare Entdeckung machen: Der Frau wurde in einem Hotelzimmer das Baby aus dem Leib operiert. Die Mutter kämpft im Krankenhaus um ihr Leben. Von dem Kind fehlt jede Spur. Niemand weiß, ob es überhaupt noch lebt. Wer steckt hinter der furchtbaren Tat?

