SAT.1 GOLDStaffel 8Folge 120vom 12.10.2024
Folge 120: Spiel mit dem Tod

23 Min.Folge vom 12.10.2024Ab 12

Eine junge Frau wird brutal in einer Tiefgarage niedergeschlagen. Sie liegt im Koma. Die ärztliche Untersuchung ergibt: Die Frau hatte kurz vor der Tat Sex. Die Ermittler finden heraus, dass sich das Opfer mit seinem Liebhaber in der Tiefgarage zu einem Stelldichein verabredet hatte. Damit haben sie zwei Hauptverdächtige: War es der Liebhaber selbst oder der eifersüchtige Ehemann?

