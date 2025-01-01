Zum Inhalt springenBarrierefrei
K 11 - Kommissare im Einsatz

Stirb schneller

SAT.1 GOLD Staffel 8 Folge 122
Folge 122: Stirb schneller

23 Min. Ab 12

300.000 Euro Lösegeld soll die Familie einer entführten jungen Frau an die Kidnapper zahlen. Ohne die Polizei einzuschalten, begibt sich der Vater des Opfers zur Geldübergabe und wird eiskalt erschossen. Von seiner Tochter fehlt weiterhin jede Spur. Mit jeder Minute, die vergeht, schwindet die Hoffnung, die 19-Jährige noch lebend zu finden. Doch dann melden sich die Erpresser erneut ...

