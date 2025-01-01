K 11 - Kommissare im Einsatz
Folge 124: Doktor mit Herz
23 Min.Ab 12
Ein Arzt wird brutal ermordet. Seine Arzthelferin hat brisante Informationen: In der Praxis wurden ausländische Patienten illegal behandelt - über die Versicherungskarten anderer. Außerdem hat die Frau kurz nach der Tat einen Verdächtigen beobachtet: Es war einer der illegalen Patienten. Wurde dem Arzt seine Gutmütigkeit am Ende zum Verhängnis?
