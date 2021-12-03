Zum Inhalt springenBarrierefrei
K 11 - Kommissare im Einsatz

Das Tattoo

SAT.1 GOLDStaffel 8Folge 127vom 03.12.2021
Das Tattoo

K 11 - Kommissare im Einsatz

Folge 127: Das Tattoo

23 Min.Folge vom 03.12.2021Ab 12

Qualvoller Erstickungstod mit einer Plastiktüte: Ein Psychiater hat so auf grausame Weise Selbstmord begangen. Quer über seinen Bauch sind die Worte "Ich bin ein Mörder" tätowiert. Hat der Mann wirklich jemanden umgebracht und konnte mit der Schuld nicht mehr leben? Oder haben es die Kommissare doch mit einem Mord zu tun?

