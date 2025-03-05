K 11 - Kommissare im Einsatz
Folge 21: Todesschüsse auf Rietz
23 Min.Ab 12
Kommissarin Rietz wird nachts in ihrer Wohnung von einem maskierten Täter überfallen. Der Einbrecher droht, sie umzubringen, sollte sie in einem alten Fall neue Ermittlungen anstellen. Möglicherweise wurde damals ein Unschuldiger zu lebenslanger Haft verurteilt. Alexandra Rietz, die von der Unschuld des Mannes überzeugt ist, rollt den Fall auf eigene Faust wieder auf. Dabei gerät sie in tödliche Gefahr, denn der Maskierte macht seine Drohung wahr ...
