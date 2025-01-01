Zum Inhalt springenBarrierefrei
K 11 - Kommissare im Einsatz

Mörderische Fantasien

Puls8 HDStaffel 8Folge 30
Folge 30: Mörderische Fantasien

23 Min.Ab 12

Ein Schriftsteller soll im Drogenrausch eine Prostituierte ermordet haben. Doch er will sich an nichts mehr erinnern können und weist jede Schuld von sich. Auffällig bei dem Fall ist allerdings, dass der Mord Ähnlichkeiten mit einigen Szenen aus dem aktuellen Roman des Verdächtigen hat. Wurden hier die Grenzen zwischen Realität und Sexfantasien verwischt? Doch auch der Bordellbesitzer, für den die Tote arbeitete, rückt ins Visier der Fahnder ...

Puls8 HD
