Puls8 HDStaffel 8Folge 31vom 04.09.2024
Folge 31: Tödliche Depression

23 Min.Folge vom 04.09.2024Ab 12

Die Kommissare finden die Leiche einer jungen Frau, die von einem Zug überrollt wurde. Doch der tragische Selbstmord gibt den Ermittlern Rätsel auf. Der Ehemann der Toten erzählt ihnen von den schweren Depressionen seiner Frau. Ihre Schwester beschreibt sie hingegen als lebenslustig. Ein Selbstmord ist aus ihrer Sicht undenkbar. Ist die junge Frau nun wirklich freiwillig aus dem Leben geschieden oder wurde sie auf grausame Weise ermordet?

Puls8 HD
