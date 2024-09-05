Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
K 11 - Kommissare im Einsatz

Tödlicher Ausweg

Puls8 HDStaffel 8Folge 33vom 05.09.2024
Tödlicher Ausweg

Tödlicher AuswegJetzt kostenlos streamen

K 11 - Kommissare im Einsatz

Folge 33: Tödlicher Ausweg

22 Min.Folge vom 05.09.2024Ab 12

Die Kommissare finden die Leiche einer Prostituierten auf offener Straße. Die Todesursache ist noch nicht geklärt. Doch eines steht fest: Die junge Frau wurde vor ihrem Tod brutal zusammengeschlagen. Als die Kommissare bei dem skrupellosen Zuhälter der Prostituierten Blutspuren des Opfers finden, scheint der Fall gelöst. Doch ein neues Indiz führt die Ermittlungen in eine andere Richtung: ein geheimes Sexvideo ...

Weitere Folgen in Staffel 8

Alle Staffeln im Überblick

K 11 - Kommissare im Einsatz
Puls8 HD
K 11 - Kommissare im Einsatz

K 11 - Kommissare im Einsatz

Alle 9 Staffeln und Folgen