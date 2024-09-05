K 11 - Kommissare im Einsatz
Folge 33: Tödlicher Ausweg
22 Min.Folge vom 05.09.2024Ab 12
Die Kommissare finden die Leiche einer Prostituierten auf offener Straße. Die Todesursache ist noch nicht geklärt. Doch eines steht fest: Die junge Frau wurde vor ihrem Tod brutal zusammengeschlagen. Als die Kommissare bei dem skrupellosen Zuhälter der Prostituierten Blutspuren des Opfers finden, scheint der Fall gelöst. Doch ein neues Indiz führt die Ermittlungen in eine andere Richtung: ein geheimes Sexvideo ...
