K 11 - Kommissare im Einsatz
Folge 36: Serienmörder auf Modeljagd
23 Min.Ab 12
Ein mysteriöser Leichenfund gibt den Kommissaren Rätsel auf: Eine junge Frau wurde erdrosselt und post mortem wurde ihr sorgfältig der Kopf rasiert. Das Tatmuster ist bekannt: Vor einigen Wochen wurde eine andere Frau auf die gleiche Weise ermordet. Sind die Kommissare einem Serienmörder auf der Spur? Um die Ermittlungen zu unterstützen, reist ein Profiler vom Bundeskriminalamt an. Alexandra Rietz findet rasch Gefallen an dem attraktiven Kollegen ...
Weitere Folgen in Staffel 8
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick