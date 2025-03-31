Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
K 11 - Kommissare im Einsatz

Schmutziger Mord

Puls8 HDStaffel 8Folge 38vom 31.03.2025
Schmutziger Mord

Schmutziger MordJetzt kostenlos streamen

K 11 - Kommissare im Einsatz

Folge 38: Schmutziger Mord

22 Min.Folge vom 31.03.2025Ab 12

Auf einer Mülldeponie wird die nackte Leiche einer Frau entdeckt. Die Obduktion ergibt, dass sie erst brutal vergewaltigt und anschließend ermordet wurde. Verdächtigt werden zum einen ihr Ehemann, der schon eine frühere Partnerin vergewaltigt hat, und ein Kollege der jungen Frau. Die Ermittler finden bei ihm getragene Damenunterwäsche. Hat er seine kranken Sexfantasien ausgelebt oder wurde die Frau zum tragischen Opfer ihres Ehemanns?

Weitere Folgen in Staffel 8

Alle Staffeln im Überblick

K 11 - Kommissare im Einsatz
Puls8 HD
K 11 - Kommissare im Einsatz

K 11 - Kommissare im Einsatz

Alle 9 Staffeln und Folgen