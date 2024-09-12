K 11 - Kommissare im Einsatz
Folge 43: Taxifahrt in den Tod
21 Min.Folge vom 12.09.2024Ab 12
Zwei Freundinnen steigen in ein Taxi - danach verliert sich jede Spur von ihnen. Einen Tag später wird eines der Mädchen in einem Hinterhof vollgepumpt mit Drogen tot aufgefunden. Die Kommissare bringen in Erfahrung, dass ein Pornoring hinter der Entführung und Ermordung der jungen Frau steckt. Eine fieberhafte Suche nach ihrer verschwundenen Freundin beginnt. Bei dem Versuch, die Hintermänner dingfest zu machen, gerät eine neue Kollegin der Kommissare in tödliche Gefahr ...
