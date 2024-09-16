Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
K 11 - Kommissare im Einsatz

Der letzte Atemzug

Puls8 HDStaffel 8Folge 47vom 16.09.2024
Der letzte Atemzug

Der letzte AtemzugJetzt kostenlos streamen

K 11 - Kommissare im Einsatz

Folge 47: Der letzte Atemzug

23 Min.Folge vom 16.09.2024Ab 12

Eine schwangere Frau meldet ihren Mann als vermisst, nachdem er nie im Büro ankam. Die Kommissare leiten eine Fahndung nach dem Auto des Vermissten ein und befragen seine Kollegen. Die mutmaßen, dass der Manager in krumme Geschäfte verwickelt war und seine Chefs hintergeht. Die Spur der Ermittlungen führt schließlich in eine stillgelegte Fabrikhalle, wo die Kommissare auch das Auto des Vermissten entdecken. Doch von ihm selbst fehlt weiterhin jede Spur ...

Weitere Folgen in Staffel 8

Alle Staffeln im Überblick

K 11 - Kommissare im Einsatz
Puls8 HD
K 11 - Kommissare im Einsatz

K 11 - Kommissare im Einsatz

Alle 9 Staffeln und Folgen