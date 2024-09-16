K 11 - Kommissare im Einsatz
Folge 47: Der letzte Atemzug
23 Min.Folge vom 16.09.2024Ab 12
Eine schwangere Frau meldet ihren Mann als vermisst, nachdem er nie im Büro ankam. Die Kommissare leiten eine Fahndung nach dem Auto des Vermissten ein und befragen seine Kollegen. Die mutmaßen, dass der Manager in krumme Geschäfte verwickelt war und seine Chefs hintergeht. Die Spur der Ermittlungen führt schließlich in eine stillgelegte Fabrikhalle, wo die Kommissare auch das Auto des Vermissten entdecken. Doch von ihm selbst fehlt weiterhin jede Spur ...
