K 11 - Kommissare im Einsatz

Schleichendes Gift

Puls8 HDStaffel 8Folge 48vom 17.09.2024
Schleichendes Gift

Schleichendes GiftJetzt kostenlos streamen

K 11 - Kommissare im Einsatz

Folge 48: Schleichendes Gift

22 Min.Folge vom 17.09.2024Ab 12

Ein Drogenabhängiger will den Chef seiner Drückerkolonne durch eine Aussage schwer belasten. Doch nur wenige Stunden vorher wird der Junkie vergiftet aufgefunden. Bei der Obduktion stellt sich heraus, dass er das Gift zu sich genommen haben muss, als er bei der ersten Vernehmung im K11 war. Ein Kripobeamter gab dem Zeugen zu essen und zu trinken. Wusste er von dem Gift?

