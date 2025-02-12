Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
K 11 - Kommissare im Einsatz

Falsche Wahrheit

Puls8 HDStaffel 8Folge 51vom 12.02.2025
Falsche Wahrheit

Falsche WahrheitJetzt kostenlos streamen

K 11 - Kommissare im Einsatz

Folge 51: Falsche Wahrheit

23 Min.Folge vom 12.02.2025Ab 12

Als ein Mädchen entführt wird, ist ein Punk der einzige Zeuge. Rätsel gibt den Kommissaren bei den Ermittlungen insbesondere das reservierte Verhalten der Großmutter des Mädchens auf. Sie versichert den Ermittlern, dass ihre Enkelin nicht entführt wurde. Auffällig ist dabei, dass die alte Dame noch am selben Tag ihr gesamtes Vermögen abhebt. Handelt es sich dabei etwa um das Lösegeld für ihre Enkelin oder hat die Großmutter ein anderes Geheimnis?

Weitere Folgen in Staffel 8

Alle Staffeln im Überblick

K 11 - Kommissare im Einsatz
Puls8 HD
K 11 - Kommissare im Einsatz

K 11 - Kommissare im Einsatz

Alle 9 Staffeln und Folgen