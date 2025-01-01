Zum Inhalt springenBarrierefrei
K 11 - Kommissare im Einsatz

Gefährliche Stalker

Gefährliche Stalker

K 11 - Kommissare im Einsatz

Folge 61: Gefährliche Stalker

22 Min.Ab 12

Eine junge Frau wird von ihrem Ex-Freund terrorisiert. Obwohl es ihm gerichtlich untersagt wurde, lässt er seine frühere Freundin nicht in Ruhe. Bevor die Kommissare den gewalttätigen Mann festnehmen können, verschwinden er und die junge Frau spurlos. Da ihr Ex gedroht hat, sie zu ermorden, schwebt sie in tödlicher Gefahr und ein Wettlauf um Leben und Tod beginnt ...

