K 11 - Kommissare im Einsatz
Folge 66: Stumme Zeugen
23 Min.Ab 12
Der nächste Fall der Kommissare befasst sich mit dem Mord an einem Model. Sie finden im Zuge ihrer Ermittlungen heimlich aufgenommene Sexfotos, mit denen die Ermordete ahnungslose Männer erpresst hat. Nahm eines der Opfer blutige Rache? Als die Kommissare dann auch noch 50.000 Euro Bargeld bei der Toten finden, wendet sich der Fall. War sie in dunkle Machenschaften verwickelt? Denn eins steht fest: Das Geld stammt nicht aus den Erpressungen.
