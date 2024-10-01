Zum Inhalt springenBarrierefrei
K 11 - Kommissare im Einsatz

Ein kinderleichter Raub

Puls8 HDStaffel 8Folge 68vom 01.10.2024
Ein kinderleichter Raub

K 11 - Kommissare im Einsatz

Folge 68: Ein kinderleichter Raub

23 Min.Folge vom 01.10.2024Ab 12

Als ein Lieferwagen auf offener Straße überfallen und ausgeraubt wird, stehen die Kommissare vor einem Rätsel: Der Wagen hatte lediglich Wundertüten und Kinderspielzeug geladen. Doch schon bald gerät ein Kollege des toten Lkw-Fahrers ins Visier der Fahnder, denn der versucht alles, um den Verdacht so schnell wie möglich von sich abzulenken. Die Kommissare finden heraus, dass er ein dunkles Geheimnis hat, von dem niemand erfahren darf ...

