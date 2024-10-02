Der ungeliebte PflegesohnJetzt kostenlos streamen
K 11 - Kommissare im Einsatz
Folge 71: Der ungeliebte Pflegesohn
23 Min.Folge vom 02.10.2024Ab 12
Der 17-jährige Pflegesohn einer Familie wird erhängt aufgefunden. Zunächst deutet alles auf einen Selbstmord hin. Doch die Obduktion bringt die grausame Wahrheit ans Licht: Der Junge wurde ermordet! Die Spur führt in die eigene Pflegefamilie: Offenbar hat der Pflegevater ein dunkles Geheimnis und wurde von dem Jungen erpresst. Musste er deshalb sterben?
