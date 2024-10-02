Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
K 11 - Kommissare im Einsatz

Der ungeliebte Pflegesohn

Puls8 HDStaffel 8Folge 71vom 02.10.2024
Der ungeliebte Pflegesohn

Der ungeliebte PflegesohnJetzt kostenlos streamen

K 11 - Kommissare im Einsatz

Folge 71: Der ungeliebte Pflegesohn

23 Min.Folge vom 02.10.2024Ab 12

Der 17-jährige Pflegesohn einer Familie wird erhängt aufgefunden. Zunächst deutet alles auf einen Selbstmord hin. Doch die Obduktion bringt die grausame Wahrheit ans Licht: Der Junge wurde ermordet! Die Spur führt in die eigene Pflegefamilie: Offenbar hat der Pflegevater ein dunkles Geheimnis und wurde von dem Jungen erpresst. Musste er deshalb sterben?

Weitere Folgen in Staffel 8

Alle Staffeln im Überblick

K 11 - Kommissare im Einsatz
Puls8 HD
K 11 - Kommissare im Einsatz

K 11 - Kommissare im Einsatz

Alle 9 Staffeln und Folgen