K 11 - Kommissare im Einsatz

Tödliche Sexaffäre

Puls8 HDStaffel 8Folge 76
Folge 76: Tödliche Sexaffäre

23 Min.Ab 12

Ein Student glaubt, in der Villa eines Musikprofessors eine Leiche entdeckt zu haben. Aber an dem angeblichen Tatort ist weder ein Toter noch Spuren eines Kampfes zu finden. Doch es gibt eine verdächtige Verbindung zwischen dem Professor und der Freundin des vermeintlich Toten: Die beiden hatten eine Sexaffäre. Ein Mord aus Eifersucht? Doch bevor die Kommissare dieser Spur folgen können, wird die Verdächtige ermordet.

