K 11 - Kommissare im Einsatz
Folge 78: Vom Teufel verführt
23 Min.Ab 12
Mitten in der Nacht wird ein Jugendlicher auf einer einsamen Landstraße aufgelesen. Blutüberströmt und mit einem Messer in der Hand benimmt der Junge sich völlig apathisch und spricht kein Wort. Er steht unter Schock und schreibt bei seiner Vernehmung immer wieder die Zahl "666" auf einen Zettel. Im Zimmer des Jugendlichen machen die Kommissare eine schreckliche Entdeckung: ein Teufelsschrein mit dem Foto eines Mädchens. Die Kommissare müssen vom Schlimmsten ausgehen ...
