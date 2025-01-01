Zum Inhalt springenBarrierefrei
K 11 - Kommissare im Einsatz

Tödlicher Heiratsantrag

Puls8 HDStaffel 8Folge 79
Folge 79: Tödlicher Heiratsantrag

23 Min.Ab 12

Schreck in der Dunkelheit: Eine Frau wird auf ihrem Heimweg von einem maskierten Mann verfolgt. Genauso gespenstisch, wie er aufgetaucht war, verschwindet er wieder. Hat die Ex-Freundin ihres Verlobten den Maskierten angeheuert? Die junge Frau hofft, dass der Spuk von selbst ein Ende nimmt. Sie ahnt nicht, dass der Horror gerade erst begonnen hat ...

