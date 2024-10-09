Zum Inhalt springenBarrierefrei
Puls8 HDStaffel 8Folge 81vom 09.10.2024
Folge 81: Zweimal entführt

23 Min.Folge vom 09.10.2024Ab 12

Ein 16-jähriges Mädchen wird entführt. Die Mutter ist krank vor Sorge, sie hat bereits einmal ein Kind durch eine Entführung verloren. Die Kommissare setzen alles daran, die Entführer zu stoppen, doch die Lösegeldübergabe gerät außer Kontrolle. Das Geld ist weg, aber von dem verschleppten Mädchen fehlt weiterhin jede Spur. Wiederholt sich der Albtraum für die Mutter?

